Навка о фильме про Роднину: «Рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звездочки фигурного катания»
Татьяна Навка поделилась впечатлениями от фильма про Ирину Роднину.
В Москве прошла премьера фильма «Роднина».
«Ирина Роднина — легенда фигурного катания для всех детей Советского Союза. Во время просмотра вспоминалось, как меня в детстве стригли под Роднину, и как я мечтала о том, как буду стоять на пьедестале Олимпийских игр и у меня будет катиться слеза. Как это в итоге и случилось.
И я рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звёздочки фигурного катания! Браво съемочной группе, актерам, режиссеру и продюсеру. Фильм никого не оставит равнодушными! Рекомендую к просмотру!» – написала Навка.
«Роднина» – отличная спортивная драма и трогательное признание в любви. Главная актриса – ❤️
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Татьяны Навки
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