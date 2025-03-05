Навка о фильме про Роднину: «Рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звездочки фигурного катания»

Татьяна Навка поделилась впечатлениями от фильма про Ирину Роднину.

В Москве прошла премьера фильма «Роднина».

«Ирина Роднина — легенда фигурного катания для всех детей Советского Союза. Во время просмотра вспоминалось, как меня в детстве стригли под Роднину, и как я мечтала о том, как буду стоять на пьедестале Олимпийских игр и у меня будет катиться слеза. Как это в итоге и случилось.

И я рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звёздочки фигурного катания! Браво съемочной группе, актерам, режиссеру и продюсеру. Фильм никого не оставит равнодушными! Рекомендую к просмотру!» – написала Навка .

«Роднина» – отличная спортивная драма и трогательное признание в любви. Главная актриса – ❤️