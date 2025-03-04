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Роднина считает, что фильм о ней можно показать в США: «Наверное, им было бы интересно посмотреть, мы же их фильмы смотрим»

Ирина Роднина считает, что фильм о ней можно было бы показать в США.

3 марта в Москве прошла премьера фильма «Роднина», основанного на истории трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

– Вы долгое время работали в США. Хотели бы вы, чтобы эту картину показали в Америке? Может быть, есть идея показа в других странах?

– Конечно, хотелось бы, я считаю, не только в США. Понятно, что они в фигурном катании не последняя страна. И в кинематографе они тоже лидеры, но, наверное, им было бы это интересно посмотреть, мы же их фильмы смотрим.

Мне кажется, старшего поколения, для которых весь мир был телевизором, сейчас уже нет. Сегодня эра интернета, и восприятие того времени очень важно, того поколения советских людей, – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Legalbet
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