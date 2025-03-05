Татьяна Тарасова: «Я просила, чтобы мне построили стадион. Но никакого ответа не было, и поэтому я перестала об этом говорить»
«Я проработала 55 лет и довольна результатами своей работы. У меня много призеров и чемпионов, а также тренировались лучшие катальщики в мире.
Вначале я просила, чтобы мне построили стадион. Я бы набрала людей и тренеров, которые преподавали бы по моей системе, и продолжала бы тренировать сама. Безусловно. Но никакого ответа не было, и поэтому я перестала об этом говорить.
Мне радостно, что у Навки, Тутберидзе, Плющенко и Авербуха есть школы, свой лед. Я могла бы и дальше работать, но мне было негде. Значит, для достижения результата необязательно иметь свой лед. Но для школы, конечно, нужно иметь свой.
Я оставила наследие: по всему миру много моих учеников работают тренерами. И среди них не только русские, но и иностранцы, которые у меня тренировались», – сказала Татьяна Тарасова.
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