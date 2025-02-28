Татьяна Тарасова: «Конечно, есть переживания, что в ISU выберут не сильнейших фигуристов. После трехлетнего отстранения мы им не очень верим»

Тарасова считает, что ISU может не допустить сильнейших фигуристов к отбору.

В декабре прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).

Федерация направила в ISU список кандидатов на участие в отборочном турнире сегодня, 28 февраля. При этом фамилии не назывались – их собираются огласить после получения обратной связи от ISU.

«Да, конечно, есть переживания, что в ISU выберут не сильнейших фигуристов из списка. Потому что после трехлетнего отстранения мы не очень им верим. Конечно, есть переживания», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

Cостав фигуристов на Олимпиаду-2026 подали, но фамилии сегодня не раскроют. Онлайн

Чемпионы мира Кулижников и Мурашов, призеры ОИ Фаткулина и Захаров не вошли в список конькобежцев на нейтральный статус для ISU