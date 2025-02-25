«Футбол любят и смотрят. Я не люблю – там нечего смотреть». Тарасова о том, что футбол – самый популярный спорт в России по опросу Mediascope

Татьяна Тарасова высказалась про данные опроса о популярности спорта в России.

Исследование Mediascope, выполненное по заказу РФС, показало , что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.

В топ-10 вошли фигурное катание и хоккей (по 27%), фитнес/бег (23%), плавание (18%), бокс и танцы (по 17%), биатлон и гимнастика (по 14%), лыжный спорт (11%).

Респонденты могли выбрать более одного ответа, поэтому сумма процентов превышает 100.

«Что мы можем сделать? Футбол любят и смотрят. Я не люблю и не смотрю. Меня это не волнует. Меня волнуют полные залы – у нас они есть.

Это исследование нужно проверить. Я не смотрю футбол, поэтому не знаю, на каком он месте. Там нечего смотреть», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание