«Футбол любят и смотрят. Я не люблю – там нечего смотреть». Тарасова о том, что футбол – самый популярный спорт в России по опросу Mediascope
Исследование Mediascope, выполненное по заказу РФС, показало, что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.
В топ-10 вошли фигурное катание и хоккей (по 27%), фитнес/бег (23%), плавание (18%), бокс и танцы (по 17%), биатлон и гимнастика (по 14%), лыжный спорт (11%).
Респонденты могли выбрать более одного ответа, поэтому сумма процентов превышает 100.
«Что мы можем сделать? Футбол любят и смотрят. Я не люблю и не смотрю. Меня это не волнует. Меня волнуют полные залы – у нас они есть.
Это исследование нужно проверить. Я не смотрю футбол, поэтому не знаю, на каком он месте. Там нечего смотреть», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание
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