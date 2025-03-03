Анна Щербакова: «Зимний Байкал – это что-то неописуемое, эмоции просто незабываемые. Эстетическое наслаждение»

Щербакова рассказала о незабываемых эмоциях от зимнего Байкала.

На льду озера прошел турнир «Открытие Байкала», в котором приняли участие чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также другие известные фигуристы. Турнир покажет Первый канал.

«Зимний Байкал – это что-то неописуемое, особенно когда выходишь на коньках покататься – этот хруст льда. Эмоции просто незабываемые. Это эстетическое наслаждение», – сказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова .

Также Щербакова ответила на вопрос, не холодно и не страшно ли на байкальском льду.

«У меня костюм подходящий под погоду, в таком обмундировании вполне даже хорошо. А вот как катаются фигуристы, я, к сожалению или к счастью, даже не представляю.

А страха никакого не было – мы сюда на машинах едем достаточно спокойно. Я рада, что выдалась такая возможность в этой рабочей поездке на Байкале покататься.

Я впервые побывала на Байкале этим летом, это абсолютно разные впечатления. И то, и другое – абсолютно незабываемо. Летом мы плавали здесь на корабле. Краски как будто ярче в десять раз, это просто невероятно», – отметила спортсменка.

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