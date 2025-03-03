Тарасова об отмене дуэли Ягудина и Плющенко на «Русском вызове»: «Оба профессионалы. Если хотят, то выступают, если не хотят – нет. Это выбор каждого»
Тарасова отреагировала на отмену соревнования между Плющенко и Ягудиным.
Планировалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко проведут «дуэль» в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Но Плющенко заявил, что организаторы так и не предоставили ему контракт.
«Они оба – профессионалы. Если они хотят, то выступают (в турнирах), если не хотят – нет. Это выбор каждого из них», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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