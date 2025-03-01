Плющенко о Муравьевой: «Где-то были трудности с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти и преодолеть»

Евгений Плющенко высказался о проблемах фигуристки Муравьевой в нынешнем сезоне.

Софья Муравьева заняла четвертые места на чемпионате России и в финале Гран-при страны.

– Что скажете о Соне Муравьевой в этом сезоне?

– Основные турниры завершились. Соня где-то была неплоха в этом сезоне, где-то были трудности с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти, тоже нужно преодолеть. Такой у нее был этап. Тоже взросление, тоже не понимает, куда все это формирование идет. Думаю, что в следующем сезоне все будет немножко по-другому. Хотелось бы не немножко, хотелось бы по-другому.

Она, кстати, приехала с соревнований и опять заболела. Часто в этом сезоне и травмы, и прибаливала – то насморк, то простуда, то еще что-то. Но она все проходила, собиралась, делала. Начало сезона сложное было. Это тоже нужно пройти. Были спортсмены, если мы вспоминаем Лизу Туктамышеву, она вообще пропускала сезон.

Спортивная жизнь такова, что кто-то преодолевает это спокойно, кого-то это не затрагивает. Если я возьму себя, у меня вообще не было ничего такого. Если что-то болело, стиснул зубы и шел дальше. Был какой-то рост, но на мне как-то это не сказывалось. Я просто сейчас тренирую своих детей, вспоминаю себя сразу, и кто-то тоже у меня проходит без всяких проблем.

Живем дальше, идем дальше, трудимся дальше, преодолеваем. Все будет нормально, – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко .