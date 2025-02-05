Рудковская о неучастии Муравьевой в шоу: «Мы Соню приглашали, но на эти даты у нее давно стоят другие планы»
Яна Рудковская объяснила неучастие фигуристки Софьи Муравьевой в шоу.
Продюсер Рудковская сообщала, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова весной и осенью будет выступать в ледовых шоу Евгения Плющенко, в том числе 10 мая в Минске.
«Почему не участвует в шоу Софья Муравьева? Мы Соню приглашали, конечно же, но на эти даты у нее давно стоят другие планы», – сказала Рудковская.
Щербакова исполнит роль Феи-крестной в шоу Плющенко «Золушка» в Минске
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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