Рудковская о неучастии Муравьевой в шоу: «Мы Соню приглашали, но на эти даты у нее давно стоят другие планы»

Яна Рудковская объяснила неучастие фигуристки Софьи Муравьевой в шоу.

Продюсер Рудковская сообщала, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова весной и осенью будет выступать в ледовых шоу Евгения Плющенко, в том числе 10 мая в Минске.

«Почему не участвует в шоу Софья Муравьева? Мы Соню приглашали, конечно же, но на эти даты у нее давно стоят другие планы», – сказала Рудковская.

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