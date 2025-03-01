РУСАДА в январе проверило на допинг 18 фигуристов. Среди них все действующие чемпионы России, кроме Степановой и Букина
РУСАДА в январе провело допинг-тестирование 18 российских фигуристов.
Среди них – все действующие чемпионы России, кроме Александры Степановой и Ивана Букина, выигравших золото ЧР в танцах на льду.
Проверку прошли Владислав Дикиджи, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дмитрий Алиев, Дмитрий Евгеньев, Арсений Федотов, Анна Фролова, Артем Грицаенко, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Анастасия Мухортова, Софья Муравьева, Елизавета Осокина, Евгений Семененко и Николай Угожаев.
Отмечается, что Степанова и Букин вместе с Дикиджи чаще других фигуристов тестировались РУСАДА в 2024 году – их проверяли пять раз.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости