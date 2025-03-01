РУСАДА в январе проверило на допинг 18 фигуристов. Среди них все действующие чемпионы России, кроме Степановой и Букина

РУСАДА в январе провело допинг-тестирование 18 российских фигуристов.

Среди них – все действующие чемпионы России, кроме Александры Степановой и Ивана Букина , выигравших золото ЧР в танцах на льду.

Проверку прошли Владислав Дикиджи, Аделия Петросян , Анастасия Мишина и Александр Галлямов , а также Дмитрий Алиев, Дмитрий Евгеньев, Арсений Федотов, Анна Фролова, Артем Грицаенко, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Анастасия Мухортова, Софья Муравьева, Елизавета Осокина, Евгений Семененко и Николай Угожаев.

Отмечается, что Степанова и Букин вместе с Дикиджи чаще других фигуристов тестировались РУСАДА в 2024 году – их проверяли пять раз.