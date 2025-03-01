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РУСАДА в январе проверило на допинг 18 фигуристов. Среди них все действующие чемпионы России, кроме Степановой и Букина

РУСАДА в январе провело допинг-тестирование 18 российских фигуристов.

Среди них – все действующие чемпионы России, кроме Александры Степановой и Ивана Букина, выигравших золото ЧР в танцах на льду. 

Проверку прошли Владислав Дикиджи, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дмитрий Алиев, Дмитрий Евгеньев, Арсений Федотов, Анна Фролова, Артем Грицаенко, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Анастасия Мухортова, Софья Муравьева, Елизавета Осокина, Евгений Семененко и Николай Угожаев.

Отмечается, что Степанова и Букин вместе с Дикиджи чаще других фигуристов тестировались РУСАДА в 2024 году – их проверяли пять раз. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Арсений Федотов
Николай Угожаев
logoАлександра Степанова
logoГлеб Лутфуллин
пары
logoЕвгений Семененко
logoАлександр Галлямов
logoИван Букин
танцы на льду
Артем Грицаенко
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
мужское катание
logoМакар Игнатов
logoАнастасия Мухортова
logoАндрей Мозалев
logoРУСАДА
logoдопинг
logoАнастасия Мишина
logoДмитрий Алиев
logoДмитрий Евгеньев
женское катание
logoМарк Кондратюк
Елизавета Осокина
Анна Фролова
ТАСС
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