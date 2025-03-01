Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава победили в парах, Голиченко и Даренский – 2-е, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран – 3-и
Чемпионат мира среди юниоров-2025
Дебрецен, Венгрия
Пары
Итоговое положение
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 191,01
2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,06
3. Мартина Ариано Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 155,02
4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 153,25
5. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 151,41
6. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 148,40
7. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 147,35
8. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 147,35
9. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 146,86
10. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 145,37
Произвольная программа
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 121,83
2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 106,66
3. Мартина Ариано Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 99,21
4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 98,43
5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 97,38
6. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 95,91
7. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 95,17
8. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 94,18
9. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 94,03
10. Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония) – 92,50
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене
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