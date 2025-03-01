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Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава победили в парах, Голиченко и Даренский – 2-е, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран – 3-и

Метелкина и Берулава победили в парном катании на чемпионате мира среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров-2025

Дебрецен, Венгрия

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 191,01

2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,06

3. Мартина Ариано Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 155,02

4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 153,25

5. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 151,41

6. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 148,40

7. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 147,35

8. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 147,35

9. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 146,86

10. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 145,37

Произвольная программа

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 121,83

2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 106,66

3. Мартина Ариано Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 99,21

4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 98,43

5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 97,38

6. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 95,91

7. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 95,17

8. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 94,18

9. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 94,03

10. Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония) – 92,50

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лука Берулава
результаты
logoсборная Франции
logoсборная США
logoСофия Голиченко
Йонатан Елизаров
Шарли Лалиберте-Лоран
Том Бувар
logoсборная Украины
Оливия Флорес
Ава Рэй Кемп
пары
сборная Грузии
Люк Ванг
Киран Трэшер
Анастасия Метелкина
Мартина Ариано-Кент
Люка Кулон
logoсборная Китая
Роман Телемак
logoАртем Даренский
Жасмин Дерошер
logoсборная Канады
Хуан Ихан
чемпионат мира среди юниоров
Чжан Цзясюань
logoсборная Японии
Саэ Шимидзу
Лукас Хонда
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