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Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»

Корейская фигуристка Лим Ын Су объяснила причины завершения карьеры.

Лим Ын Су 22 года, она объявляла об уходе из спорта в 2023-м. Она бронзовый призер этапа Гран-при-2018/19 в России, в том же сезоне занимала 10-е место на чемпионате мира.

«Не хочу говорить о трудностях, но бывали дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех тягот и несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути.

Мне приходилось сталкиваться с сильным волнением. Я притворялась спокойной, но на самом деле была очень напугана, боялась. Каждый день обещала себе, что не сдамся, но всякий раз что-то шло не так, как хотелось. Думаю, я слишком давила на себя и ненавидела, называя саму себя слабой. Теперь, оглядываясь назад, я это осознаю.

На фоне отсутствия перемен я ощущала беспомощность, мне пришлось проглотить обиды и разочарование в одиночку. В моменте хотелось убежать из-за сильного напряжения.

Я разочаровывалась в себе, и это уже совпадало с ожиданиями. Чувствовала себя подавленной. Несмотря на это, мое желание добиться успеха не пропадало, поэтому я продолжала идти к нему каждый день, поднималась снова и снова.

И хотя это определенно был нелегкий путь, сейчас я могу сказать, что рада этому, даже несмотря на все пережитое. Поэтому не жалею о своем выборе», – написала Лим Ын Су в соцсети.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Лим Ын Су
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Лим Ын Су
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