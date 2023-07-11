Южнокорейская фигуристка Лим Ын Су завершила спортивную карьеру.

Об этом она рассказала в интервью SPOTV News.

Лим Ын Су 20 лет. В сезоне-2018/19 она завоевала бронзу этапа Гран-при Rostelecom Cup в России и заняла 10-е место на чемпионате мира.