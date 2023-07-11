Южнокорейская фигуристка Лим Ын Су завершила спортивную карьеру

Теги сборная Южной Кореи женское катание Лим Ын Су Фигурное катание

Южнокорейская фигуристка Лим Ын Су завершила спортивную карьеру.

Об этом она рассказала в интервью SPOTV News.

Лим Ын Су 20 лет. В сезоне-2018/19 она завоевала бронзу этапа Гран-при Rostelecom Cup в России и заняла 10-е место на чемпионате мира.

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8 комментариев

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Olga.t
Инсулинка... фигуристка необыкновенной красоты и изящности, любимица российских болельщиков.
Очень жаль, но в любом случае спасибо за все выступления и удачи в новой жизни.
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ccc6srcv2n
Очень жаль, красавица невероятная, со своим лицом и очень красивыми платьями. Всегда была украшением любого турнира. Ну вот еще одна фигуристка, которая не справилась с взрослением и новые «молодые и прыгучие» не подпускали ее к главным стартам. Вот такой спорт и где в сборных сильная конкуренция , там нет места сентиментам и длинным карьерам.
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На Пекин
Сверкнула, запомнилась, изящная, как статуэтка.
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galik55
Инсулинка очень стильная фигуристка, красавица, после ухода от Рафика, значительно потеряла в классе. Но ей удачи, помним очаровала.
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Kareglazaya
Хоть и не была лидером среди одиночниц, а запомнилась и красивыми костюмами, и программами, и катанием.
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Ягун Ягунини
Из материала SPOTV News: "товарищ по команде Мэрайя Белл (США) во время постановки песни задела икру Лим Ын Су носком лезвия конька.
Лим Ын Су не выдержала боли и сразу же прекратила заниматься. За пределами катка ей оказали неотложную помощь местные медицинские работники. Левая икра распухла от лезвия её конька.
Инцидент шокировал Лим Ын Су, тогда еще 16-летнюю девушку. После инцидента с товарищем по команде Белл планы Арутюняна с тренерской командой пошли наперекосяк, и в конце концов ей пришлось вернуться в Корею...
Когда её осторожно спросили об инциденте с Мэрайей Белл, Ын Су Лим сказала: «Это была проблема между нами двумя. Я не могу доказать, был ли инцидент (столкновение) преднамеренным или нет. . Только Бел знает. Я слышала, что у меня плохие отношения с другими игроками в команде, но это неправда. С этим проблем не было, и теперь я многое преодолела и думаю, что могу сказать это."
Маша Колокольчикова всё таки приложила руку (ногу), к расставанию Инсулин с Арутюняном...
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Still Running
Уже скучаем и продолжим скучать по изящной красоте Инсулинки… всех благ ей в пост-спортивной жизни!
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