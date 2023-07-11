Южнокорейская фигуристка Лим Ын Су завершила спортивную карьеру
Южнокорейская фигуристка Лим Ын Су завершила спортивную карьеру.
Об этом она рассказала в интервью SPOTV News.
Лим Ын Су 20 лет. В сезоне-2018/19 она завоевала бронзу этапа Гран-при Rostelecom Cup в России и заняла 10-е место на чемпионате мира.
Очень жаль, но в любом случае спасибо за все выступления и удачи в новой жизни.
Лим Ын Су не выдержала боли и сразу же прекратила заниматься. За пределами катка ей оказали неотложную помощь местные медицинские работники. Левая икра распухла от лезвия её конька.
Инцидент шокировал Лим Ын Су, тогда еще 16-летнюю девушку. После инцидента с товарищем по команде Белл планы Арутюняна с тренерской командой пошли наперекосяк, и в конце концов ей пришлось вернуться в Корею...
Когда её осторожно спросили об инциденте с Мэрайей Белл, Ын Су Лим сказала: «Это была проблема между нами двумя. Я не могу доказать, был ли инцидент (столкновение) преднамеренным или нет. . Только Бел знает. Я слышала, что у меня плохие отношения с другими игроками в команде, но это неправда. С этим проблем не было, и теперь я многое преодолела и думаю, что могу сказать это."
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