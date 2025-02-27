Татьяна Тарасова: «Все наши спортсмены должны ехать на Олимпийские игры»
Татьяна Тарасова считает, что на ОИ-2026 должны ехать все российские спортсмены.
– Глава FIS Йохан Элиаш заявил, что спортсмены не выбирают, где им родиться, а Олимпиада должна быть местом единства. О чем это говорит?
– Это говорит о том, что все наши спортсмены должны ехать на Олимпийские игры.
– Верите, что наших спортсменов вернут на международные старты в ближайшее время?
– Верю, но только они возвращают не в полном количестве. У наших фигуристов было по три квоты в каждом виде, сейчас они допустят нас по одному человеку. А это большая разница, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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