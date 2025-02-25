Тарасова высказалась о призыве МОК допустить россиян к олимпийскому отбору.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян и белорусов к квалификационному турниру к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

Сегодня шведский канал SVT сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации зимних видов спорта допустить россиян и белорусов до квалификации на Игры-2026.

— Думаю, что все захотят, у кого есть с чем выступать, чтобы завоевывать первые места, а также медали. Мы будем участвовать. Фигуристы будут участвовать. Трудно сказать о других, но мы будем. А остальные — как хотят.

— Как быть с условными норвежцами, датчанами, которые часто выступают против нас?

— А нам зачем, чтобы выступали против нас. Если нам разрешено, мы будем выступать. Мы же не будем их спрашивать разрешения, можно нам выступать или нет. Если нам разрешили, значит, разрешили. Мы что, уговаривать их будем? Пусть своими делами занимаются.

Они против. Но не они же нам разрешили участвовать. Чего нам про них думать. Мало ли, может, и больше народу не хочет, чтобы мы выступали. Но нам разрешили. У нас нет больше этого вопроса. Будем ждать, — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.