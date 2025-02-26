Журналист Жуков о турнире на Байкале: «Не все фигуристы отнеслись к идее с энтузиазмом. Слышал, что некоторые отказывались участвовать»

Журналист Владислав Жуков раскрыл подробности организации турнира на Байкале.

Турнир планируется провести в конце февраля – начале марта.

«Что известно об этом турнире на текущий момент:

– Он суперсекретный. Информацией никто не делится, так как «нельзя». Да и делиться особо нечем – судя по всему, всех деталей даже сами участники еще не знают. Видимо, руководство Первого канала делает на этот старт большую ставку.

– Участвовать в нем будут по 8 парней и девушек. Их статус абстрактен – «лучшие фигуристы России», но сказать однозначно, по какому рейтингу их отбирали, трудно из-за общего флера секретности.

– Не все фигуристы отнеслись к идее турнира с энтузиазмом. Доводилось слышать, что некоторые даже отказывались в нем участвовать.

– Формат будет мало чем отличаться от обычных соревнований. Небольшие корректировки будут, но, по ожиданиям, не такие существенные. Впрочем, здесь еще все возможно – кто знает, вдруг решат все переиграть в последний момент?

– Турнир пройдет в один день. До этого ребят на несколько дней вывезут на участок озера Байкал, удаленный от Иркутска на расстояние примерно в 250 км. Точную дату выхода на лед выберут уже на месте, исходя из погодных условий, благоприятных для спортсменов и создания телевизионной картинки.

– Зрителей на турнире не планируется. По ТВ его должны показать в записи», – написал Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».