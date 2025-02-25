Минчук о том, почему Москалева и Родзянов пропустят Кубок Федерации: «На первенстве России ребята попали в юниорскую сборную, основную задачу выполнили»
Минчук объяснил, почему Москалева и Родзянов пропустят Кубок Федерации в Калуге.
На первенстве России среди юниоров Анна Москалева и Артем Родзянов заняли пятое место.
«У нас еще будет первенство Санкт-Петербурга, решили, что будем выступать здесь, в Петербурге.
На первенстве России ребята попали в юниорскую сборную страны, основную задачу выполнили», – сказал Артур Минчук.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости