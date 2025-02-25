Минчук о том, почему Москалева и Родзянов пропустят Кубок Федерации: «На первенстве России ребята попали в юниорскую сборную, основную задачу выполнили»

Минчук объяснил, почему Москалева и Родзянов пропустят Кубок Федерации в Калуге.

На первенстве России среди юниоров Анна Москалева и Артем Родзянов заняли пятое место.

«У нас еще будет первенство Санкт-Петербурга, решили, что будем выступать здесь, в Петербурге.

На первенстве России ребята попали в юниорскую сборную страны, основную задачу выполнили», – сказал Артур Минчук.