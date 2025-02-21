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Шветский о суде с Зеппельтом: «Нас ждет 4-й тайм матча по справедливым правилам российского суда. Если потребуется допвремя, я готов играть фэйр-плей в гостях под своим флагом»

Шветский заявил, что дело против Зеппельта отправлено на новое рассмотрение.

В январе 2024 года Никулинский районный суд удовлетворил иск бывшего врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шветского о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал немецкого журналиста Хайо Зеппельта опровергнуть сведения, которые он ранее распространил в отношении Шветского, и выплатить 1 рубль в виде моральной компенсации.

В августе Мосгорсуд отклонил апелляцию Зеппельта на решение районного суда, но немец позже обжаловал его во Втором кассационном суде.

Основанием для иска к Зеппельту стал фильм о допинг-деле Камилы Валиевой, показанный в эфире телеканала ARD, где говорилось о возможной причастности Шветского к допингу.

«В январе 2025 года во Втором кассационном суде РФ прошло слушание по жалобе Хайо Зеппельта на решение апелляционного городского суда города Москвы в мою пользу. Немецкого журналиста представлял адвокат Томас Олсон. С их стороны были представлены аргументы, которые суд удовлетворил. Определение открыто.

Основная причина – это процессуальные и материальные недочеты с моей стороны в рамках законодательства РФ, недостаточное оповещение ответчика о судебном заседании мной и судом первой инстанции на территории ФРГ. Наш спор отправлен на новое рассмотрение в первую инстанцию с возможностью обжалования в Верховном суде РФ решения кассации.

Представители ответчика предложили мне выяснить отношения в честной спортивной борьбе, я с радостью согласился, конечно, хоть и мяч сейчас на их стороне. Нас ждет четвертый тайм матча по справедливым правилам российского суда. И если потребуется дополнительное время, я готов играть фэйр-плей под своим флагом на их площадке в гостях», – заявил Шветский.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Филипп Шветский
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logoМатч ТВ
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