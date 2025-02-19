Road to 26 Trophy. Аймо, Мемола, Ямамото, Васильев, Самойлов выступят с короткими программами
Аймо и Мемола покажут короткие программы на турнире Road to 26 Trophy в Италии.
Road to 26 Trophy
Ассаго, Италия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 21:30 по московскому времени (19 февраля).
Первая разминка
1. Диллон Джадж (Ирландия)
2. Кори Чирчелли (Италия)
3. Макар Сунцев (Финляндия)
4. Лиам Капейкис (США)
6. Никита Старостин (Германия)
6. Кирилл Марсак (Украина)
Вторая разминка
7. Владимир Самойлов (Польша)
8. Андреас Нордебак (Швеция)
9. Денис Васильев (Латвия)
10. Сота Ямамото (Япония)
11. Николай Мемола (Италия)
12. Кевин Аймо (Франция)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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