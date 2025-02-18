Аккаунт компании Татьяны Навки Navka Show в соцсети был взломан. Им завладели мошенники

Мошенники взломали аккаунт компании Татьяны Навки Navka Show.

Компания занимается созданием, постановкой и прокатом ледовых шоу.

«Дорогие подписчики! К сожалению, наш аккаунт в Инстаграме navka_show был взломан злоумышленниками с немецким IP-адресом. Они получили полный контроль над страницей и выдвигают мошеннические требования.

Пожалуйста, будьте осторожны: не открывайте сообщения от нашего старого аккаунта и не переходите по ссылкам.

Мы создали новый официальный аккаунт navkashow. Все самое интересное и крутое будет здесь», – сообщается в телеграм-канале Navka Show.