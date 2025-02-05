Щербакова, Кондратюк, Тарасова и Морозов выступят в шоу Навки «История любви Шахерезады» в Новосибирске
Анна Щербакова выступит в шоу Навки «История любви Шахерезады» в Новосибирске.
Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» пройдет в Новосибирске 23 марта.
На сайте концертного агентства «ТриГрупп» сообщается, что в шоу выступят Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
«Я счастлива, что в наших проектах участвуют выдающиеся и всемирно известные спортсмены, каждый из которых оставил след в современном фигурном катании. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду!
Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль – настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя», – сказала Навка.
Вот это альянс в фигурке! Щербакова в шоу Плющенко (хотя договаривалась с Навкой)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «ТриГрупп»
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