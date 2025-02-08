Татьяна Навка: «Щербакова потихоньку восстанавливается – и на Новый год выступала, и постепенно начинает прыгать. Конечно, прыжки будут»
Навка уверена, что Щербакова скоро сможет исполнять прыжки в ледовых шоу.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в марте 2024 года перенесла три операции на голеностопе, после которых впервые вышла на лед только в декабре.
«Конечно, прыжки будут. Но все-таки стоит этот вопрос адресовать Ане. Она лучше знает, в каком она состоянии.
Но она уже потихоньку восстанавливается: и на Новый год выступала, и постепенно начинает прыгать. Так что я уверена, что все будет», – сказала продюсер шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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