Татьяна Навка: «Щербакова потихоньку восстанавливается – и на Новый год выступала, и постепенно начинает прыгать. Конечно, прыжки будут»

Навка уверена, что Щербакова скоро сможет исполнять прыжки в ледовых шоу.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в марте 2024 года перенесла три операции на голеностопе, после которых впервые вышла на лед только в декабре.

«Конечно, прыжки будут. Но все-таки стоит этот вопрос адресовать Ане. Она лучше знает, в каком она состоянии.

Но она уже потихоньку восстанавливается: и на Новый год выступала, и постепенно начинает прыгать. Так что я уверена, что все будет», – сказала продюсер шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка .