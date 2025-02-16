«Мы для этого работаем. Это наша цель». Крылова рассчитывает, что в заявке на олимпийский отбор будут ее пары

Анжелика Крылова рассчитывает, что в заявке на олимпийский отбор будут ее пары.

Крылова является тренером танцевальных дуэтов Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано. Как хореограф она работает со спортивной парой Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

— Рассчитываете, что пары, с которыми вы работаете, будут в олимпийском составе, хотя бы запасе?

— Конечно. Почему нет? Я рассчитываю на это, мы для этого работаем. Это наша цель, — сказала Крылова .

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