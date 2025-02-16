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Крылова о Бойковой и Козловском: «Видимо, у них какие-то проблемы. Что надо делать парам в таких кризисах? Точно не заканчивать»

Анжелика Крылова считает, что Бойковой и Козловскому не стоит завершать карьеру.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место в финале Гран-при России. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. 

— Видимо, у них какие-то проблемы. Что надо делать парам в таких кризисах? Точно не заканчивать. Я думаю, что это надо пройти, потому что у них переходный период, с новой командой тренеров, это всегда очень неудобно. Надо это пережить и двигаться дальше.

Я им желаю только удачи, они восхитительная пара, я очень их люблю. В финале Гран-при был не их день, — сказала Крылова

— Как оцените выступление Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука? Похвалите?

— Я подчеркну, что я все же хореограф, а не тренер, но похвалить можно. Эти соревнования прошли для них очень стабильно по сравнению с первой половиной сезона, которая оказалась не очень удачной, потому что была травма. Они снялись с первого этапа Гран-при и не смогли выступить на втором, не так было много соревнований.

Сейчас это все начинает вкатываться, но уже соревнований нет. Я очень рада, что в финале они показали, что могли, это для них был очень важный старт, – цитирует Крылову «СЭ». 

«Мы не катались, а мучились». Бойкова и Козловский не расходятся, даже хвалят тренеров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoАнжелика Крылова
logoИлья Княжук
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logoДмитрий Козловский
logoСпорт-Экспресс
logoСерия Гран-при России
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