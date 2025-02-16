Коган о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию: «Решение будет озвучено, когда к нам вернется информация из ISU»

Александр Коган высказался о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию.

Федерация фигурного катания России (ФФККР ) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.

«Решение будет озвучено, когда к нам вернется информация из ISU – тогда и ждать. Когда именно это произойдет, зависит не от нас», – сказал генеральный директор ФФККР.