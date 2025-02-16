Коган о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию: «Решение будет озвучено, когда к нам вернется информация из ISU»
Александр Коган высказался о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.
«Решение будет озвучено, когда к нам вернется информация из ISU – тогда и ждать. Когда именно это произойдет, зависит не от нас», – сказал генеральный директор ФФККР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова
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