Софья Муравьева: «Наверное, лучший прокат в сезоне. Удивилась оценкам, неожиданно, была радость»

Софья Муравьева удивилась и обрадовалась оценкам за короткую программу.

Фигуристка получила 77,01 балла за прокат в финале Гран-при России. Она лидирует после выступлений 11 участниц.

«Настроение хорошее. Мне кажется, идеального не бывает за редким исключением. Есть куда стремиться. Лучший ли прокат в сезоне? Наверное, да. Я примерно знала результаты до меня, была удивлена оценкам, естественно, рада, неожиданно.

Знала ли, что Аделия [Петросян] упала? Знала. Я как готовилась, так и готовилась.

Есть ли дополнительная мотивация из-за возможного отбора на Олимпиаду? Не знаю, пропущу вопрос, он достаточно сложный для меня особенно после проката, мысли болтаются, я болтаюсь», – сказала Муравьева .