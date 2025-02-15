Софья Муравьева: «Наверное, лучший прокат в сезоне. Удивилась оценкам, неожиданно, была радость»
Софья Муравьева удивилась и обрадовалась оценкам за короткую программу.
Фигуристка получила 77,01 балла за прокат в финале Гран-при России. Она лидирует после выступлений 11 участниц.
«Настроение хорошее. Мне кажется, идеального не бывает за редким исключением. Есть куда стремиться. Лучший ли прокат в сезоне? Наверное, да. Я примерно знала результаты до меня, была удивлена оценкам, естественно, рада, неожиданно.
Знала ли, что Аделия [Петросян] упала? Знала. Я как готовилась, так и готовилась.
Есть ли дополнительная мотивация из-за возможного отбора на Олимпиаду? Не знаю, пропущу вопрос, он достаточно сложный для меня особенно после проката, мысли болтаются, я болтаюсь», – сказала Муравьева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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