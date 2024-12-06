Антон Сихарулидзе: «Мне неоднократно рассказывали, что к фигуристкам из группы Тутберидзе судьи более лояльны, но сегодня я этого не вижу»

Сихарулидзе не считает, что судьи более лояльны к фигуристам из штаба Тутберидзе.

– Даже сторонние зрители зачастую обращают внимание на то, что фигуристам штаба Этери Тутберидзе гораздо реже, чем остальным, снижают баллы за недокрученные прыжки и неправильные ребра.

– Мне раньше тоже неоднократно рассказывали, что к фигуристкам из этой группы судьи более лояльны, замечают меньше ошибок, но сегодня я этого не вижу. Да, у нас есть лидер – Аделия Петросян , которую я считаю гениальной фигуристкой.

У нее есть все: компоненты, вращения, дорожки, многооборотные прыжки, причем она их выполняет не только на тренировках, но и на соревнованиях. Плюс она очень стойкая и умеет выступать.

Конечно, неправильно говорить о спорте в сослагательном наклонении, но, если бы мы действительно принимали участие в чемпионате мира и Аделия откаталась в свою силу, я вообще не вижу, кто мог бы с ней соперничать.

Но давайте вспомним недавний этап Гран-при России в Питере. Его выиграла Алина Горбачева, которая работает у тренеров, ранее никогда не выступавших на больших международных турнирах. Выиграла у ученицы Этери – Софьи Акатьевой , у ученицы Жени Плющенко – Софьи Муравьевой .

Человек вышел, здорово откатался и стал первым. Я вообще был потрясен. Четверной сальхов, который Алина прыгнула в произвольной программе, – какая-то фантастика. Не каждый парень способен на такой.

Или взять Веронику Яметову . У нас сейчас принято считать, что все женское одиночное катание – это Москва или Питер. Но Вероника катается на высочайшем уровне, представляя регион.

Она невероятно самобытна, и мы ею очень дорожим. Это настоящая, мощная спортсменка. Вы же и сами наверняка видели, какой эффект на зрителей она производит, – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

«Я не очень этичный человек, но фигурка – последний вид, где стоит говорить об этике». Как делать инсайды?