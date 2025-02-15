Леонтьева и Горелкин столкнулись с Рыбаковой и Махноносовым на разминке перед ритм-танцем в финале Гран-при России
Танцевальные дуэты столкнулись на разминке в финале Гран-при России.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин столкнулись с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым. Леонтьева, Рыбакова и Махноносов упали.
Столкновение произошло в момент, когда фигуристы ехали спинами друг к другу.
Видео – Первый канал.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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