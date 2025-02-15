Леонтьева и Горелкин столкнулись с Рыбаковой и Махноносовым на разминке перед ритм-танцем в финале Гран-при России

Танцевальные дуэты столкнулись на разминке в финале Гран-при России.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин столкнулись с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым. Леонтьева, Рыбакова и Махноносов упали.

Столкновение произошло в момент, когда фигуристы ехали спинами друг к другу.

Видео – Первый канал.