Ясмина Кадырова: «В произвольной программе хотели бы зарядить позитивом, подарить удовольствие зрителям. В планах – расти, кататься без ошибок»

Кадырова и Миронов положительно оценили свой прокат короткой программы.

Фигуристы набрали за прокат в финале Гран-при России 70,63 балла и занимают пятое место.

Илья Миронов: В принципе, довольны прокатом. На меня не влияет смена часового пояса. Поделиться секретом? Сбитый режим.

Ясмина Кадырова: В произвольной программе хотели бы зарядить позитивом, подарить удовольствие зрителям.

– Если бы вам сказали в начале сезона, что вы будете в такой точке, удивились бы?

Кадырова: Мне кажется, нет. Все идет по плану. В планах расти, кататься без ошибок, а дальше – как сложится.