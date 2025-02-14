Ясмина Кадырова: «В произвольной программе хотели бы зарядить позитивом, подарить удовольствие зрителям. В планах – расти, кататься без ошибок»
Кадырова и Миронов положительно оценили свой прокат короткой программы.
Фигуристы набрали за прокат в финале Гран-при России 70,63 балла и занимают пятое место.
Илья Миронов: В принципе, довольны прокатом. На меня не влияет смена часового пояса. Поделиться секретом? Сбитый режим.
Ясмина Кадырова: В произвольной программе хотели бы зарядить позитивом, подарить удовольствие зрителям.
– Если бы вам сказали в начале сезона, что вы будете в такой точке, удивились бы?
Кадырова: Мне кажется, нет. Все идет по плану. В планах расти, кататься без ошибок, а дальше – как сложится.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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