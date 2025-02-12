Александр Лакерник: «Соревнования девушек-юниорок во многом интересней, чем соревнования взрослых спортсменок»

Александр Лакерник высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

– В 2016 году вы стали первым спортивным чиновником от России, который занял пост вице-президента ISU по фигурному катанию. Какими были ваши приоритеты в развитии этого вида спорта на данному посту?

– Я в своей работе в ISU старался и стараюсь ставить во главу угла интересы спорта. И я всегда поддерживал и буду поддерживать те предложения, которые идут в сторону развития фигурного катания как вида спорта.

– Были ли предложения, которые шли вразрез с интересами федерации России? Например, вопрос о повышении возраста взрослых спортсменов?

– Да, такой вопрос был. В ISU хотят видеть более взрослое катание, хотят, чтобы спортсмены «звучали» довольно много лет. В юном возрасте они могут больше, но за несколько сезонов могут «сгореть». Зато соревнования девушек-юниорок во многом интересней, чем соревнования взрослых спортсменок.

Если бы я лично решал этот вопрос, я бы не стал радикально поднимать возраст, а старался бы работать в том направлении, чтобы спортсмены сохраняли умения на взрослом уровне. Но решение так или иначе принято, и надо жить в новых условиях.

– Предложения об облегчении программ произвольного катания еще не приняты, так?

– Да нет, эти предложения должны вступить в силу начиная с сезона-2026/27. Однако я бы еще раз обсудил, идут ли эти предложения в сторону развития фигурного катания.

– Людям нужно зрелище, им нужны четверные, нужна сложность. Получается, ISU на зрителя не ориентируется?

– Интересный вопрос. Зритель – это в том числе и экономическая составляющая, которая определяет очень многое. Соберем ли мы полные трибуны на «просто красивом, плавном катании»? – сказал Лакерник.