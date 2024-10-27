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Александр Лакерник: «Подняли возраст в женском катании – это приводит к проблемам, которые надо решать»

Лакерник считает, что поднятие возраста в женском катании привело к проблемам.

С сезона-2024/25 во взрослых соревнованиях фигуристы-одиночники могут участвовать с 17 лет. 

«Надо понять, что происходит в женском одиночном катании. Подняли возраст, это приводит к проблемам, которые надо решать. Пока большой вопрос, как будет развиваться одиночное женское катание. Этот вопрос в стадии изучения.

В заключение хочу сказать, что нас не допускают на международные соревнования, но мы проводим соревнования с большим количеством зрителей по всей России: Москва, Санкт‑Петербург, Казань и так далее.

И среди этих городов гордо стоит Магнитогорск, который может соревноваться с городами‑миллионниками в качестве места проведения Гран‑при», — сказал почетный вице-президент ISU. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoISU
Александр Лакерник
женское катание
logoМатч ТВ
возрастной ценз
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