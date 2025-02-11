  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Слуцкая о Сихарулидзе во главе ФФККР: «Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй. Считаю, у него все получится, он молодец»
6

Слуцкая о Сихарулидзе во главе ФФККР: «Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй. Считаю, у него все получится, он молодец»

Ирина Слуцкая отреагировала на избрание Антона Сихарулидзе президентом ФФККР.

Сегодня Сихарулидзе избрали главой ФФККР. Ранее он исполнял обязанности президента организации.

«Для начала хочется поздравить его с избранием. Антон – достойный кандидат, который знает фигурное катание изнутри, ведь сам прошел большой путь в спорте, завоевав все возможные титулы.

До этого назначения он являлся президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, где получил неоценимый опыт, после чего долгое время был исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания России, так что Антон готов руководить.

Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй, чтобы он достойно выполнял свои обязанности и поддерживал новые молодые дарования, которые будут представлять нашу страну. Я считаю, у него все получится, он молодец», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoИрина Слуцкая
logoсборная России
logoАнтон Сихарулидзе
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга
ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Почему фигуристы не знали, что не попали в финал? Не читают документы». Антон Сихарулидзе, так нельзя
32сегодня, 15:20
Глава ФФККР Сихарулидзе: «Турниры могут только увеличиваться в своем количестве и качестве. Думаю, у нас есть еще некоторые сюрпризы»
20сегодня, 13:25
Валиева не консультировалась с ФФККР насчет возвращения медалей после допинг-бана
62сегодня, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о Плющенко в роли тренера: «Мне очень нравится подход Евгения. Могу пожелать ему только удачи в тренерской карьере»
37 минут назад
Анастасия Волочкова: «Валиева всегда была и будет первой. У нее медали не на груди, а в истории. Позор тем, кто хочет их отнять»
21сегодня, 15:38
Стартовала продажа билетов на Кубок Первого канала в Челябинске
2сегодня, 15:03
Антон Сихарулидзе: «Вижу в фигурном катании огромный потенциал. Мы должны по-серьезному заняться маркетингом»
35сегодня, 14:45
«Админам – сил и удачи». Загитова репостнула сообщение о взломе фан-группы
13сегодня, 14:22
Глава ФФККР Сихарулидзе: «Турниры могут только увеличиваться в своем количестве и качестве. Думаю, у нас есть еще некоторые сюрпризы»
20сегодня, 13:25
Ирина Роднина: «Сихарулидзе был безальтернативным кандидатом, поэтому флаг ему в руки, желаю удачи»
12сегодня, 13:06
Щербакова, Кацалапов, Морозов, Коляда будут комментировать финал Гран-при России
35сегодня, 12:56
Валиева не консультировалась с ФФККР насчет возвращения медалей после допинг-бана
62сегодня, 12:49
Эдуард Карартынян: «Меня больше впечатляет сама программа, чем выполненные прыжки. Хочу всегда катать очень красиво»
3сегодня, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
сегодня, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
14сегодня, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
4сегодня, 07:58
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е
сегодня, 07:10
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
Рекомендуем