Слуцкая о Сихарулидзе во главе ФФККР: «Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй. Считаю, у него все получится, он молодец»
Сегодня Сихарулидзе избрали главой ФФККР. Ранее он исполнял обязанности президента организации.
«Для начала хочется поздравить его с избранием. Антон – достойный кандидат, который знает фигурное катание изнутри, ведь сам прошел большой путь в спорте, завоевав все возможные титулы.
До этого назначения он являлся президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, где получил неоценимый опыт, после чего долгое время был исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания России, так что Антон готов руководить.
Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй, чтобы он достойно выполнял свои обязанности и поддерживал новые молодые дарования, которые будут представлять нашу страну. Я считаю, у него все получится, он молодец», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.
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