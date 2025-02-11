Слуцкая о Сихарулидзе во главе ФФККР: «Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй. Считаю, у него все получится, он молодец»

Ирина Слуцкая отреагировала на избрание Антона Сихарулидзе президентом ФФККР.

Сегодня Сихарулидзе избрали главой ФФККР. Ранее он исполнял обязанности президента организации.

«Для начала хочется поздравить его с избранием. Антон – достойный кандидат, который знает фигурное катание изнутри, ведь сам прошел большой путь в спорте, завоевав все возможные титулы.

До этого назначения он являлся президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, где получил неоценимый опыт, после чего долгое время был исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания России, так что Антон готов руководить.

Хочу пожелать, чтобы при нем мы вернулись в международный строй, чтобы он достойно выполнял свои обязанности и поддерживал новые молодые дарования, которые будут представлять нашу страну. Я считаю, у него все получится, он молодец», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.