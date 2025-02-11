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Мишин о Сихарулидзе во главе ФФККР: «При нем было хорошо, а будет еще лучше»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил работу олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Сегодня Сихарулидзе был избран главой ФФККР. Ранее он исполнял обязанности президента организации.

«При Антоне было хорошо, а будет еще лучше», – отметил Мишин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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