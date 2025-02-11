Мишин о Сихарулидзе во главе ФФККР: «При нем было хорошо, а будет еще лучше»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил работу олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Сегодня Сихарулидзе был избран главой ФФККР. Ранее он исполнял обязанности президента организации.
«При Антоне было хорошо, а будет еще лучше», – отметил Мишин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем