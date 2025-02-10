12

Полиция задержала мужчину, разбившего лобовое стекло машины Нугумановой

Полиция задержала мужчину, который разбил лобовое стекло машины Нугумановой.

8 февраля фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила в соцсети: «На меня было совершено нападение неизвестного мне человека. Вчера прям напротив дома на пешеходном переходе, предположительно, житель нашего ЖК ударил кулаком по моему автомобилю, по стеклу, и полностью разбил его». 

«Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека», – сказала она позже. 

«Предварительно установлено, что в ночь с 7 на 8 февраля неизвестный на Мичуринском проспекте без видимой причины разбил лобовое стекло иномарки, высказывая угрозы в адрес ее водителя.

За рулем машины находилась известная российская фигуристка, которой был причинен материальный ущерб, сама она не пострадала. Злоумышленник с места происшествия скрылся. 

Потерпевшая обратилась с заявлением о случившемся в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

В ближайшее время фигурант будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ», – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Ирины Волк
logoЕлизавета Нугуманова
женское катание
происшествия
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о дуэте Пападакис и Хаббелл: «Пусть катаются, если им это нравится. Но если они хотят соревноваться, надо найти хотя бы вторую такую же пару»
831 минуту назад
Мама Костылевой: «У дочери в сезоне было много мини-травм. На обезболивающих препаратах мы не тренировались – просто уходили на десять дней»
958 минут назад
Елена Костылева: «Сейчас учусь в шестом классе, получаю задания от учителей и выполняю их. Школа в трех часах езды, так что посещать ее нереально»
4сегодня, 12:27
Мама Костылевой: «Мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Проживание, тренировки, форма, экипировка – для Лены все это бесплатно»
62сегодня, 12:17
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
19сегодня, 11:20
Евгения Медведева посетила зоопарк и тематический парк «Феррари» в Абу-Даби
38сегодня, 11:19Фото
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
75сегодня, 11:17
Станислава Константинова: «Возобновление карьеры снится мне только в кошмарах. День, когда я закончила, был самым счастливым»
10сегодня, 11:14
Алиса Двоеглазова: «Туктамышева – ориентир для меня, она в 26 прыгала очень хорошо. Значит, и я смогу продержать свои четверные»
25сегодня, 10:24
Алиса Двоеглазова: «У Базылюк по-настоящему спортивный, боевой характер. Уверена, Маргарита справится, у нее все еще будет»
12сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
вчера, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Рекомендуем