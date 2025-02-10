Полиция задержала мужчину, разбившего лобовое стекло машины Нугумановой

Полиция задержала мужчину, который разбил лобовое стекло машины Нугумановой.

8 февраля фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила в соцсети: «На меня было совершено нападение неизвестного мне человека. Вчера прям напротив дома на пешеходном переходе, предположительно, житель нашего ЖК ударил кулаком по моему автомобилю, по стеклу, и полностью разбил его».

«Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека», – сказала она позже.

«Предварительно установлено, что в ночь с 7 на 8 февраля неизвестный на Мичуринском проспекте без видимой причины разбил лобовое стекло иномарки, высказывая угрозы в адрес ее водителя.

За рулем машины находилась известная российская фигуристка, которой был причинен материальный ущерб, сама она не пострадала. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Потерпевшая обратилась с заявлением о случившемся в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

В ближайшее время фигурант будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ», – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.