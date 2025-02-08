Катарина Гербольдт: «Любой адекватный человек будет против однополых дуэтов в фигурном катании. Не нужно устраивать цирк»
Катарина Гербольдт призвала не устраивать «цирк» с однополыми дуэтами фигуристов.
Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл ранее представили совместный женский номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.
«Любой адекватный человек будет против однополых дуэтов в фигурном катании – как женских, так и мужских. Не нужно устраивать цирк в нашем виде спорта.
Есть классические виды программы, которых и нужно придерживаться. Такие истории с женскими дуэтами ни для чего не подходят – ни для шоу, ни для соревнований», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем