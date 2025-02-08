Катарина Гербольдт: «Любой адекватный человек будет против однополых дуэтов в фигурном катании. Не нужно устраивать цирк»

Катарина Гербольдт призвала не устраивать «цирк» с однополыми дуэтами фигуристов.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл ранее представили совместный женский номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.

«Любой адекватный человек будет против однополых дуэтов в фигурном катании – как женских, так и мужских. Не нужно устраивать цирк в нашем виде спорта.

Есть классические виды программы, которых и нужно придерживаться. Такие истории с женскими дуэтами ни для чего не подходят – ни для шоу, ни для соревнований», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт .