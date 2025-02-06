«А вот и мечта». Алина Загитова показала, как катается по льду Байкала

Алина Загитова сообщила, что исполнила свою мечту – покататься по льду Байкала.

Накануне олимпийская чемпионка опубликовала видео из аэропорта: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу, уже зовут на посадку».

«А вот и мечта», – написала Загитова в сторис сегодня. Фигуристка показала фото и видео с Байкала.