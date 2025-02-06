«А вот и мечта». Алина Загитова показала, как катается по льду Байкала
Алина Загитова сообщила, что исполнила свою мечту – покататься по льду Байкала.
Накануне олимпийская чемпионка опубликовала видео из аэропорта: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу, уже зовут на посадку».
«А вот и мечта», – написала Загитова в сторис сегодня. Фигуристка показала фото и видео с Байкала.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Алины Загитовой
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