Костомаров об отборе на Олимпиаду: «Допуск даже в таком формате – это здорово. Любой спортсмен стремится проявить себя не только в своей стране, но и в мире»

Роман Костомаров высказался о допуске россиян к отбору на Олимпийские игры-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в олимпийском квалификационном турнире в индивидуальном нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в сентябре в Пекине. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Допуск даже в таком формате – это в любом случае здорово. Если будет такая возможность, это в любом случае мотивация для спортсменов работать и двигаться дальше, стремиться к своей цели. Посмотрим, что будет в итоге, будем надеяться, что всё будет так, как об этом говорят. Ведь в последний момент могут и передумать. Но это уже позитивный момент.

Пока рано всерьез о чем-либо рассуждать. Каждый будет выбирать свою дорогу и решать, как поступить. Решать для себя – нужно ему вообще это или нет. Но я думаю, что любой спортсмен стремится проявить себя не только в своей стране, но и стать лучшим в мире», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много