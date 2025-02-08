Роман Костомаров: «Навка предлагала мне кататься за Беларусь, но я сказал – нет, только за Россию. Хотя для этого нужно было подождать»

Костомаров рассказал, что в свое время отказался от перехода в другую страну.

«Был ли соблазн? Да. Я знал, что мог бы [перейти в США]. К тому моменту много девочек каталось за Америку и искало себе партнеров. А если это еще партнер из России, хорошо выглядит, хорошо катается, тебя купят за тысячу – тысячу двести долларов в месяц.

Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах.

Когда я встал в пару с Татьяной Навкой , поначалу она предлагала мне кататься за Беларусь, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию». Хотя для этого нужно было подождать.

Перед глазами у меня была картина – Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков на олимпийском пьедестале 1988 года. Играет наш гимн, им аплодируют. Это было что-то из ряда вон, что произвело на меня огромное впечатление», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров .