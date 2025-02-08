  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роман Костомаров: «Навка предлагала мне кататься за Беларусь, но я сказал – нет, только за Россию. Хотя для этого нужно было подождать»
4

Роман Костомаров: «Навка предлагала мне кататься за Беларусь, но я сказал – нет, только за Россию. Хотя для этого нужно было подождать»

Костомаров рассказал, что в свое время отказался от перехода в другую страну.

«Был ли соблазн? Да. Я знал, что мог бы [перейти в США]. К тому моменту много девочек каталось за Америку и искало себе партнеров. А если это еще партнер из России, хорошо выглядит, хорошо катается, тебя купят за тысячу – тысячу двести долларов в месяц.

Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах.

Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Беларусь, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию». Хотя для этого нужно было подождать.

Перед глазами у меня была картина – Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков на олимпийском пьедестале 1988 года. Играет наш гимн, им аплодируют. Это было что-то из ряда вон, что произвело на меня огромное впечатление», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoРоман Костомаров
logoсборная России
logoТатьяна Навка
ТАСС
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Навка: «Зачастую спортсмены, кто не меняет тренера, так и не становятся олимпийскими чемпионами, потому что остаются преданными тренеру. Я считаю, это неправильно»
4430 декабря 2024, 08:43
Жулин о танцах на льду: «Существует иерархия: первая пара страны, вторая. Третья вообще может не ездить на турниры, потому что о них никто не разговаривает»
9825 декабря 2024, 09:31
Вайцеховская о ритм-танце Худайбердиевой и Базина: «Выбор темы таит в себе некий подводный камень. Отрыв во второй оценке почти в 2 балла сильно смущает»
69 ноября 2024, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
Костомаров об отборе на Олимпиаду: «Допуск даже в таком формате – это здорово. Любой спортсмен стремится проявить себя не только в своей стране, но и в мире»
3 минуты назад
Первенство России среди юниоров. Григорьева и Артющенко, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы
3156 минут назадLive
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
10сегодня, 08:30
Мухортова и Евгеньев об ультра-си в парном катании: «Это невыгодно и травмоопасно. Мы за ними не гонимся, развиваемся в другом направлении»
3сегодня, 08:15
Анастасия Мухортова: «Самый ценный совет от Тутберидзе – почаще прыгать. На тренировках она говорит нам: танцоры, хватит уже скользить, давайте прыгать»
22сегодня, 08:09
Евгеньев о реакции зрителей на их оценки на ЧР по прыжкам: «Приятно. Когда еще можно услышать, что московскую пару так сильно поддерживают в Питере?»
2сегодня, 08:01
Вайцеховская о Костылевой: «Когда спортсменка заканчивает программу сильно после финального аккорда, это говорит о том, что музыку она не воспринимает»
74сегодня, 07:20
Губерниев об однополых дуэтах: «На каждый роток не накинешь платок. Пусть сделают чемпионат мира среди женских пар»
3сегодня, 06:27
Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Касинс и Брегей, Шешелева и Карнаухов выступят с произвольными программами
8сегодня, 06:05
Расписание первенства России среди юниоров в Саранске
38сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
2вчера, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
2вчера, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Софья Шевченко: «Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить»
26 февраля, 13:22
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
545 февраля, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
Рекомендуем