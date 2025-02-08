Мухортова и Евгеньев об ультра-си в парном катании: «Это невыгодно и травмоопасно. Мы за ними не гонимся, развиваемся в другом направлении»

Мухортова и Евгеньев считают нецелесообразным учить четверные подкруты и выбросы.

– Насколько, по-вашему, необходимы ультра-си в парном катании?

Анастасия Мухортова: На данный момент это, мне кажется, практически невыгодно.

Дмитрий Евгеньев: И нецелесообразно.

Мухортова: Да. Была бы другая стоимость – это другой разговор. На данный момент совсем нецелесообразно.

Евгеньев: Я думаю, что сложность этих элементов очень велика, а стоимость низкая, да и не оправдывает себя в том смысле, что это работа двух человек.

Взять, к примеру, одиночное катание: если все фигуристы выйдут без ультра-си, то все исполнят свои программы чисто. Но парам до сих пор бывает трудно справиться с набором тройных элементов, потому что это работа двоих людей.

Не всегда оба человека чувствуют себя отлично и тренируются каждый день, взаимодействуя друг с другом на сто процентов. Думаю, во-первых, это очень травмоопасно; во-вторых, даже если выучить элементы ультра-си и делать их, на данный момент, как Настя уже отметила, это нецелесообразно. Поэтому мы за ними сейчас не гонимся и развиваемся в другом направлении.

Мухортова: К тому же риск травмы велик не столько при исполнении элемента и работе над ним, сколько именно при изучении: это колоссальная нагрузка и на партнера, и на партнершу. Можно погнаться за несколькими баллами преимущества, а потом вылететь с какой-нибудь страшной травмой.