Анастасия Мухортова: «Самый ценный совет от Тутберидзе – почаще прыгать. На тренировках она говорит нам: танцоры, хватит уже скользить, давайте прыгать»

Мухортова и Евгеньев рассказали, какой ценный совет им дала Тутберидзе.

Фигуристы выступают в парном катании.

– В чем преимущество тренерского штаба Этери Тутберидзе?

Дмитрий Евгеньев: Атмосфера настраивает на работу, очень важна дисциплина. Я уже много раз говорил и с удовольствием скажу еще раз: во-первых, здесь замечательный персонал и великолепные условия; во-вторых, рабочая атмосфера, в которой ты чувствуешь, что если немного выпадаешь из ритма, в котором все тренируются, то начинаешь отставать, это подстегивает и заставляет осознать, что ты где-то просчитался и нужно скорее приступить к работе.

Анастасия Мухортова: Есть ли какой-то секрет тренерского штаба? Наверное, нет. А если и есть, то мы его еще не познали, ха-ха. Это постоянная работа. Больше 90 процентов наших тренировок проходят с Алексеем Тихоновым: он с нами и в зале, и на льду, и сложно вспомнить какие-то тренировки, где его не было.

– Этери Георгиевна принимает участие в этом процессе? Какой самый ценный совет слышали от нее?

Евгеньев: Этери Георгиевна регулярно посещает наши тренировки, особенно перед соревнованиями, когда начинаются усиленные прокаты. Она обязательно контролирует все и оставляет свои ценные комментарии.

Мухортова: Самый ценный совет – это, наверное, почаще прыгать. Этери Георгиевна любит ласково называть нас танцорами, потому что, как она на нас ни посмотрит, мы отрабатываем либо программу, либо дорожку. Она говорит: «Танцоры, хватит уже скользить, давайте прыгать!».