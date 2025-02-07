Макар Солодников: «Мне очень нравится Илья Малинин. Хочу равняться на него, чтобы прыгать все четверные и аксель»
Макар Солодников заявил, что хочет равняться на американца Илью Малинина.
Сегодня Солодников стал третьим на первенстве России среди юниоров в Саранске.
«За две недели до этих соревнований к нам приехал хореограф, с ней мы работали над программами. Стал усерднее работать над программой и больше ее катать.
Я занимаюсь фигурным катанием с шести лет. В фигурном катании меня привлекает, что всегда есть какие‑то сложности, которые надо исправлять, это очень интересно. Интересно кататься и все совмещать, чтобы красиво смотрелось.
Мне очень нравится Илья Малинин. Он прыгает четверной аксель и катается шикарно. Хочу равняться на него, чтобы прыгать все четверные и аксель», — сказал Солодников.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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