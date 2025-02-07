Эдуард Карартынян: «Во время подготовки у меня случились проблемы со стопой в зоне роста. Это не давало тренироваться в полную силу»

Фигурист Карартынян рассказал, что выступал с болью в ноге на первенстве России.

Эдуард Каратынян занял четвертое место на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«В целом это был, наверное, более ожидаемый результат, потому что во время подготовки у меня случились проблемы со стопой в зоне роста. Это мне не давало тренироваться в полную силу. Это все идет с лета. Я еще начал расти, у меня эта боль увеличилась. Перед Российско-китайскими играми я несколько недель не прыгал, потом мне сообщили за неделю, я пришел в форму более-менее.

Сейчас у меня после Игр увеличилась боль, дотерпел, откатал, цель попасть в сборную выполнил. Я не знаю, почему упал с риттбергера, то ли сил не хватило, вообще непонятная причина. Я мог сделать, но заезжал на него неуверенно», – сказал Карартынян.