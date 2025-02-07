Тарасова о России на Олимпиаде-2026: «Думаю, что всех допустят. И командные виды тоже. Главное, чтобы мы были готовы»
Татьяна Тарасова считает, что российских спортсменов пустят на Олимпиаду-2026.
«Думаю, что всех допустят. И командные виды тоже. Но нам не надо про это думать.
Мне кажется, что их вернут к Олимпиаде. Главное, чтобы мы были готовы», – сказала Тарасова.
Зимняя Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026-го. Пока из российских спортсменов допустили только фигуристов, конькобежцев, щорт-трекистов и ски-альпинистов – они выступят в нейтральном статусе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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