Камила Валиева отдыхает в Абу-Даби

Камила Валиева поделилась фотографиями из Абу-Даби.

Российская фигуристка посетила музей Лувр и мечеть шейха Заида.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025-го.

Год с допинг-бана Валиевой: как она провела это время и как изменилась

