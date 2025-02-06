Камила Валиева отдыхает в Абу-Даби
Камила Валиева поделилась фотографиями из Абу-Даби.
Российская фигуристка посетила музей Лувр и мечеть шейха Заида.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025-го.
Год с допинг-бана Валиевой: как она провела это время и как изменилась
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Камилы Валиевой
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