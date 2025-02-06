Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Невозвращение медалей – достаточно распространенная ситуация, санкций за это не предусмотрено. Невозвращение призовых денег – другое дело»

Юрист высказалась о возможных санкциях против Камилы Валиевой из-за медалей.

Ранее ТАСС сообщил , что российская фигуристка пока не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинговой дисквалификации. Речь идет в том числе о золотых наградах чемпионатов России и Европы.

“На самом деле невозвращение медалей после дисквалификации спортсмена является достаточно распространенной ситуацией. При этом каких-то санкций за это не предусмотрено, поскольку напечатать новые медали и отдать другому спортсмену не проблематично.

Невозвращение призовых денег – другое дело, тогда как за медали наказания обычно не следует», – сказала юрист Анна Анцелиович , чьи слова приводит «ВсеПроСпорт».

На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию, которая завершится в декабре 2025-го.

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