Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о начале совместных выступлений.

– Бывают ли у вас конфликты на льду?

Княжук: Раньше были. Но сейчас такого уже давно нет. Мы вместе шесть лет.

Хабибуллина: Илья пришел в парное катание позже меня на год. У меня к тому моменту уже был небольшой опыт, я успела делать какие-то парные элементы. И из-за того, что не было партнеров с прыжками на тот момент, мне пришлось стать в пару с одиночником. Это, естественно, намного сложнее, чем сразу встать в пару с опытным партнером. И первое время я Илью учила чему-то сама.

Княжук: А я стоял с открытым ртом и слушал Наташу.

Хабибуллина: Но прошло время, он все понял, и мы уже начали подсказывать друг другу. Мы слушаем и слышим друг друга. Да, эмоции бывают, но мы на равных.

– А не было ломки перехода из одиночников в парники?

Княжук: У меня вообще не было. Если бы я знал, как интересно парное катание, я бы сразу ушел.

Хабибуллина: А у меня было. Мне в 2017 году предлагали перейти в парное катание, а я это восприняла чуть ли не как унижение. Ну какое парное катание? Это только сейчас я поняла, что это такое, как это сложно. А танцы? Мнение, что если ты не смог в одиночном, то тебе только танцы остаются – в корне заблуждение. Танцы – это очень сложно, там куча нюансов.

– А взлетать под потолок, а лететь полкатка с выброса – это не сложности? Это ли не страшно?

Княжук: В первый год я боялся делать подкрутки, поддержки. У меня вообще ноги от страха тряслись, когда мы первую тройную подкрутку на полу делали. Мы две минуты перед этим стояли, собирались. Но в конечном итоге она сразу получилась. С ловлей. На страхе, на адреналине. Говорят, даже на приличном уровне.

Хабибуллина: Я правда боялась в первых попытках. Он же раньше никогда такого не делал. Но страх ушел.