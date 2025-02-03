Хабибуллина и Княжук о работе с Мозер: «Это очень серьезный толчок для нас. Едем на соревнования побеждать, раньше этой задачи так четко не было»
– Вот уже несколько месяцев работаете с новым тренером – с Ниной Михайловной Мозер. В чем принципиально изменилась ваша работа с точки зрения функционала, психологической подготовки?
Наталья Хабибуллина: Во всем.
Илья Княжук: Это был для нас очень серьезный толчок и в том, и в другом аспекте. И нам действительно помогли.
Хабибуллина: Интенсив тренировок абсолютно другой – мы намного меньше стоим, паузы между элементами меньше, мы больше катаем программу по объему. А что касается психологии, то настрой у нас практически всегда положительный. И да, мы действительно едем на соревнования побеждать. Раньше этой задачи так четко в голове не было.
Княжук: А еще мы стали легче кататься по утрам. Не поверите, но до этого раньше 12 дня мы не могли кататься. А сейчас нам это уже проще, чем днем.
Хабибуллина: А раньше с утра я не могла кататься вообще. А это важный момент.
– Специалистов, которые с вами сейчас работают, тоже, как я поняла, прибавилось?
Хабибуллина: Да, с нами сейчас действительно рядом много людей. Анжелика Крылова, например, периодически приходит к нам на тренировки. Это для нас большая помощь.
– А как насчет гонки за сложностью элементов? Это для вас сейчас важно?
Хабибуллина: В целом нам сейчас уже некуда усложняться. Если наш контент выполнить чисто, то усложнение не требуется.
Княжук: У нас контент и так достаточно сложный. В короткой у нас тройной лутц, в произвольной лутц, два двойных акселя и тройной риттбергер.
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