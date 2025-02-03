Нина Мозер: «Сейчас идут тенденции к возвращению к фигурному катанию, а не фигурному скаканию. К катанию, а не только элементам»
– Сейчас наметилось определенное потепление градуса с точки зрения международных стартов. Чувствуете ли вы это? Меняет ли это что-то в том, что вы делаете?
– Главное – выходить и делать то, что умеем. Вот это самое главное. И получать от этого удовольствие.
Наталья Хабибуллина: Мы приходим на тренировку и работаем. Тренируемся. И, кажется, нам по фану.
– Нина Михайловна, каким вы видите фигурное катание лет через 10?
– Тенденции меняются, сейчас они идут к возвращению к фигурному катанию, а не фигурному скаканию. К катанию, а не только элементам. К удовольствию от процесса. Надо научиться кататься. И Илья [Княжук] с Наташей, мне кажется, научились этому. И я начинаю получать удовольствие от того, что они делают.
– Получается, и у вас работа по фану?
– Я же всегда говорила, если мне неинтересно, я не буду этим заниматься. Мне интересно. Фигурное катание – это программа, в которую, как изюминки, вкраплены сложные элементы, – сказала Мозер.
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