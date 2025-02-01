Татьяна Тарасова: «Грузии повезло с Губановой, а ей повезло с Грузией. Она правильно сделала, что перешла»
Тарасова считает правильным решением переход Губановой в другую страну.
Анастасия Губанова перешла из России в Грузию в 2021 году. Выступая за грузинскую команду, она завоевала титул чемпионки Европы, а затем дважды стала серебряным призером турнира.
«Грузии повезло с ней, а ей повезло с Грузией. В России много девочек, которые были лучше нее. Она пришла к такому заключению и правильно сделала, что перешла (в сборную Грузии). Теперь она выигрывает медали, пока наших нет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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