Адам Сяо Хим Фа: «Остается признать – пока я не в состоянии выступать на 100%. Рад медали, но мне нужно очень много работать, чтобы вернуться в нужную форму»

Адам Сяо Хим Фа недоволен своим выступлением на чемпионате Европы в Таллине.

Французский фигурист завоевал бронзу, хотя лидировал после короткой программы. Также он побеждал на двух предыдущих европейских первенствах.

«Конечно, я не могу быть доволен таким прокатом, но я знаю, чего мне стоило собраться сегодня. Остается признать: пока я не в состоянии выступать на сто процентов. Не хочется винить во всем травму: да, это неприятно, но не люблю искать виноватых.

Я знаю, что могу больше и лучше, но мне надо набраться терпения и идти вперед шаг за шагом. Перед чемпионатом Европы я смог потренироваться всего три с половиной недели. Да, я чувствовал психологическое давление сегодня, но оно будет всегда и оно всегда было раньше. Надо учиться с этим бороться.

Я рад медали, но я знаю, что мне нужно очень много работать, чтобы вернуться в нужную форму. Я понял, что очень соскучился по соревнованиям – и я счастлив быть сегодня здесь.

До чемпионата мира я хочу успеть съездить еще на один турнир, я немного забыл, каково это – соревноваться. Поэтому хочу снова почувствовать себя уверенным на льду», – передает слова Сяо Хим Фа корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Победу на турнире в Таллине одержал швейцарец Лукас Бричги.